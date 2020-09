Jelenia Góra. Pytania wokół interwencji policji. Poszło o 35-latka z hulajnogą

Do sytuacji doszło 30 sierpnia około godziny 21:00 w Jeleniej Górze. Jeden z pasażerów miejskiego autobusu próbował przewieźć hulajnogę elektryczną. To jednak jest niezgodne z regulaminem przewoźnika. Jako powód jest wskazywane to, że akumulator w hulajnodze może ulec rozszczelnienia lub wybuchnąć. A to stanowi poważne zagrożenie dla pasażerów.