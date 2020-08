Białoruś. Kilkadziesiąt osób wciąż zaginionych? "Władze mówią, że wyjechali na wakacje"

Rodzina bezskutecznie szukała go w aresztach w Mińsku i rodzinnym Żodzinie. Oficjalnie MSW poinformowało, że przyczyną śmierci 28-latka było samobójstwo, a na ciele nie ma widocznych obrażeń. W to jednak nie wierzy ani jego rodzina, ani niezależni dziennikarze, a nawet sami Białorusini. Dziennikarz Franak Viačorka poinformował, że na ciele Mikity były ślady pobicia.

Kilkadziesiąt osób wciąż zaginionych? "Mówią, że wyjechali na wakacje"

Lidia* była jedną z osób, które zatrzymano podczas pierwszych protestów. Spędziła w areszcie niemal dobę, rodzina nie wiedziała przez ten czas, gdzie się znajduje. Nie wierzy w to, że Mikita Kracou jest jedynym człowiekiem, który po protestach zginął w tajemniczych okolicznościach. - Na pewno jest więcej takich przypadków, tylko po prostu o nich nie wiemy - mówi nam Białorusinka.

- Czytałam, że wciąż zaginionych 80 osób. Łukaszenka mówi, że ci ludzie pojechali pracować za granicę albo są na wakacjach. To jest taki absurd, że nie mogę tego znieść - opowiada Lidia. - Jeśli chodzi o Mikitę, to jest nagranie wideo, na którym widać, że brał udział w protestach w dniu, kiedy zaginął - dodaje.

Lidia, ale też inni Białorusini, są wściekli na to, że funkcjonariusze sił rządowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoją brutalność. - Zero spraw kryminalnych zostało wszczętych przeciwko OMON-owi, mimo że nawet władze państwowe obiecały się tym zająć. Oczywiście była to tylko próba uspokojenia ludzi. Na protestach ludzie skandują, że milicjantom należy się trybunał, że im nie zapomną i nie wybaczą - mówi.