JedziemyWPolskę. Tak spędzimy najbardziej wyczekiwane wakacje od lat

Ostatnie półtora roku sprawiło, że tegorocznych wakacji wyglądaliśmy wyjątkowo niecierpliwie. A kiedy się już wreszcie zaczęły, chcemy je spędzić z Wami. W ramach akcji "JedziemyWPolskę" nasi reporterzy ruszą w trasę nie tylko po to, by pokazać różne oblicza wypoczynku, ale też sprawdzić, co jest dla Was ważne. Chcecie opowiedzieć o czymś, co dzieje się w Waszej miejscowości? Piszcie na dziejesie@wp.pl. Czekamy!