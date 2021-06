Librantowa. Żywioł zniszczył dom pani Renaty. Z pomocą ruszyli przyjaciele

Trwa szacowanie strat po przejściu trąby powietrznej w miejscowościach Koniuszowa i Librantowa koło Nowego Sącza. Żywioł zniszczył m.in. pani Renaty. Poruszeni tragedią przyjaciele kobiety i jej rodziny, ruszyli ze wszystkich stron Polski, aby pomóc. - Dopóki nie przyjechaliśmy tutaj, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tych zniszczeń. Widzieliśmy filmy i relacje w telewizji, ale to nie było to. Gdy zobaczyliśmy je na własne oczy, przeżyliśmy szok - mówi Edyta Biernat, przyjaciółka poszkodowanej. Znajomi pani Renaty opowiadają, że zniszczeniu uległo całe piętro domu i wszystkie budynki gospodarcze, które są niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej przez ich właścicieli. - Mamy tutaj bardzo dużo pracy. W całej miejscowości zostało zniszczonych około 30 budynków mieszkalnych oraz 20 gospodarczych. (…) Jak widzimy, na miejscu pomagają strażacy, policjanci, Wojska Obrony Terytorialnej i przyjaciele, którzy przyjechali ze wszystkich stron Polski. (…) Wydarzyła się ogromna tragedia, ale pomaga mnóstwo dobrych serc - dodaje przyjaciel poszkodowanej, Włodzimierz Matusik. Znajomi pani Renaty założyli też zbiórkę pieniędzy, która może pomóc jej, w powrocie do normalnego życia.