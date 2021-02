Jedwabno. Gmina w tarapatach po działaniach agenta Tomka

Środki miały zostać skierowane do środowiskowego domu samopomocy, który były agent CBA prowadził razem z żoną. Śledczy stoją na stanowisku, że pieniądze były wykorzystane do zakupu luksusowej odzieży, perfum oraz bielizny. Teraz pieniądze pochodzące z dotacji muszą zostać zwrócone. Chodzi o kwotę 4 mln złotych pozyskanych z gminy Jedwabno.

- Budżet gminy to około 20 milionów złotych. Będę miał problem, żeby zapłacić nauczycielom - mówi "Faktowi" Sławomir Ambroziak. Wójt twierdzi, że urząd wojewódzki ponosi współodpowiedzialność za to, co się stało. - Ja wtedy nie byłem jeszcze wójtem, ale wiem, że nikt z gminy tych pieniędzy nie zabrał - dodaje Ambroziak.

Sprawy zwrotu pieniędzy nie komentuje Tomasz K., nie przyznaje się też do formułowanych mu zarzutów. Działania śledczych - w rozmowie z WP - krytykowała jego żona. - Zatrzymanie mojego męża było tylko i wyłącznie polityczną zemstą (...). Wiedzieliśmy, że taka kara nas spotka. Mąż został uprzedzony (...). Funkcjonariusz, który do nas przyjechał, powiedział, że przekaz był jeden: po co ci to było, mają cię uciszyć do wyborów, żebyś nie latał po mediach - mówiła pani Katarzyna.