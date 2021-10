Jednoznaczna opinia prof. Biernata. "Drastyczne naruszenie prawa unijnego"

Prof. Stanisław Biernat w TVN24 stwierdził, że decyzja TK to krok, który prowadzi do prawnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. - Był to akt nieprzyjazny w stosunku do UE. (...) Orzeczenie TK - niektórzy kwestionują nazywanie tego orzeczeniem - oddala nas od pełnoprawnego członkostwa w Unii. Jak daleko nas oddala? To jeszcze trudno przewidzieć - podkreślił były wiceprezes Trybunału.