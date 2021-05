Jedno z głównych założeń nowego Polskiego Ładu. Poseł Porozumienia zagłosuje przeciw

Michał Wypij (Porozumienie, KP PiS) pytany był w programie "Tłit", czy zagłosuje za podwyżką obciążeń nałożonych na jednoosobową działalność gospodarczą, zawartą w nowym Polskim Ładzie. - W taki drastyczny sposób, w jaki zostało to przedstawione, gdzie rezygnujemy z pełnej kompensacji składki zdrowotnej, na pewno nie. Gdyby to był jakiś proces dojścia do likwidacji tej dygresywności to okej, ale w ten drastyczny sposób - absolutnie nie - zapowiedział. - Z całą pewnością służba zdrowia potrzebuje dofinansowania, ale potrzebuje też realnej zmiany i reformy. Jaką realną reformą może być powołanie agencji, która ma decydować o rozwoju szpitali? Tworzymy kolejne instytucje i etaty dla urzędników. Czy to naprawdę w sposób znaczący może zmienić obraz służby zdrowia? Śmiem wątpić - mówił poseł. - Musimy spotkać razem z parlamentarzystami Porozumienia i bardzo poważnie dyskutować z naszymi partnerami w koalicji, żeby zatrzymać chęci do tak drastycznego wzrostu podatków - zapowiedział Wypij.

