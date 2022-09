Jedna mina kontra 200. Rosjanie wpadli w zasadzkę

Jedna mina Ukraińców kontra 200 min Rosjan. Armia Kijowa wpadła na genialny plan i w łatwy sposób zadała bolesny cios Rosjanom. Ukraińcy cały czas nie rezygnują z odbicia elektrowni w Zaporożu. Profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił wideo, w którym został nagrany fragment wybuchu rosyjskiego wozu opancerzonego z aż 200 minami na pokładzie. Ukraińcy regularnie przygotowują zasadzki w okolicach Zaporoża. Wszystko po to, by rosyjskie transporty nie mogły dotrzeć do wyznaczonych celów. Tym razem wóz armii Putina nie dostarczył zaopatrzenia z ciężkim sprzętem, ponieważ najechał na jedną z min pancernych, czego wynikiem jest tak potężna eksplozja i wielki huk. W wyniku tego zdarzenia, wszystkie ładunki przewożone przez Rosjan zdetonowały się. Z pojazdu zostały wyłącznie zgliszcza. Moment spektakularnej akcji udało się nagrać. Opublikowane 1 września nagranie błyskawicznie stało się hitem sieci.