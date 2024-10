"Jeden z najgorszych scenariuszy". Tak "leczą" więźniów politycznych

Sprawa Aleksandra Gabyszewa. On też jest "leczony"

Jednym ze szczególnie drastycznych przypadków, do których odnosi się Memoriał, jest sprawa szamana Aleksandra Gabyszewa. Jak zaznacza organizacja, Gabyszew znajduje się w przymusowym "leczeniu psychiatrycznym" już od blisko czterech lat. Szaman, oskarżony o "wezwania do ekstremizmu i stosowanie przemocy wobec przedstawicieli władzy", nawoływał do marszu na Moskwę, by, jak twierdził, "wygnać Putina".