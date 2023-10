"Jeden wielki szwindel". Składają zawiadomienie na Morawieckiego

Kierwiński wskazał, że w radzie fundacji zasiada m.in. Katarzyna Hejke, żona Michała Rachonia, pracownika TVP czy Piotr Lisiewicz z "Gazety Polskiej". - Chyba nie macie wątpliwości, że to organy prasowe PiS-u, że to organy prasowe partii władzy wykorzystywane wyłącznie do szerzenia tępej, pisowskiej propagandy - podkreślał.