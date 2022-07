Jechał z nuggetsami dla syna. Spowodował wypadek pod wpływem alkoholu i kokainy

42-latek jest współwłaścicielem firmy, która zajmuje się szkoleniem kierowców. Był też instruktorem jazdy. 1 stycznia zasiadł za kółkiem, by kupić nuggetsy dla swojego 12-letniego syna. Do kolizji doszło, gdy wyjeżdżał z restauracji. Mężczyzna dzwonił do swojej żony, by przyjechała na miejsce i powiedziała, że to ona prowadziła pojazd.