Jechał drogą ekspresową na rowerze. Chciał skrócić sobie podróż

Policjanci drogówki z Międzyrzecza (woj. lubuskie) zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał rowerem drogą ekspresową S3. - Wybierając tę trasę, ryzykował własnym życiem. Każdy przejeżdżający obok niego samochód mógł doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach ekspresowych to 120 kilometrów na godzinę - ocenia policja.