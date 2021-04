Jaworzno. Miasto rozbudowuje flotę autobusów elektrycznych. Będzie sześć kolejnych

Jaworzno było pierwszym miastem w Polsce, które w 2015 r. wprowadziło autobus elektryczny do stałej eksploatacji. Dziś na 44 takie pojazdy, na około 75 wszystkich. Teraz miasto zamierza kupić kolejnych sześć elektrycznych autobusów niskopodłogowych. Wartość zamówienia na nieco ponad 20 mln zł netto.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową pojazdy powinny dysponować mocą co najmniej 220 kilowatów i pojemnością akumulatorów co najmniej 240 kilowatogodzin. Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać ładowanie autobusów ładowarką typu plug-in lub przez pantograf na dachu. Minimalny zasięg to 100 km.