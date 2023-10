Javier Milei. Kim jest? Może objąć prezydenturę w Argentynie

W niedzielę 22 października w Argentynie odbyły się wybory prezydenckie. Kandydatem, który według sondaży miał największe szanse na fotel prezydencki, był Javier Milei. Ostatecznie to kontrkandydat Mileia - Sergio Massa - uzyskał większość poparcia. 19 listopada zmierzy się on ponownie z Javierem Mileiem. Co wiadomo na temat tego kandydata?