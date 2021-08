Jasna Góra. Abp Jędraszewski odpowiada Tuskowi. Mówi o życiu kobiet

Abp Marek Jędraszewski na Jasnej Górze nawiązał do słów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o macierzyństwie. - To, co mówię na temat małżeństwa i rodziny to nie jest moja teoria, to jest głos Kościoła – stwierdził duchowny. Dodał też, że to, co powiedział Donald Tusk obraża wszystkich katolików.