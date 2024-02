Jasna deklaracja ws. Ziobry. "Nie będzie niehumanitarnych zachowań"

Przewodnicząca komisji ds. Pegsusa Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga) zapewniła w programie "Tłit", że nie zrezygnuje z przesłuchania Zbigniewa Ziobry. - Otrzyma wezwanie jak każdy ze świadków - mówiła. Zastrzegła, że wszelkie ewentualne wnioski byłego ministra sprawiedliwości ws. zwolnienia ze stawienia się przed komisją ze względu na stan zdrowia będą weryfikowane przez biegłych. - To jest kluczowy świadek. (...). Decydował o przeznaczeniu olbrzymich środków - 25 mln zł - z Funduszu Sprawiedliwości bezpośrednio do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To jest zabronione ustawą, która przyjął sam PiS - wskazała. Dodała, że Ziobro nie będzie “traktowany niehumanitarnie”.

