Jasina ofiara Raua? "Jedna wielka demoralizacja"

Były rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że "był poddawany działaniom mobbingowym ze strony ministra Raua". Były szef MSZ nie komentuje tych zarzutów. Rau zasugerował jedynie, że oskarżenia Jasiny to prawdopodobnie element promocji jego książki, która ma się ukazać jesienią. - Ta władza to jakaś jedna wielka deprawacja, jedna wielka demoralizacja. To wszystko było po prostu obrzydliwe, bo nie dość, że kradli, to jeszcze w dodatku mobbingowali. Czasem zastanawiam się, jak jako społeczeństwo mogliśmy się godzić na osiem lat rządów ludzi, którzy we wszystkich wymiarach byli nieprzyzwoici - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer (KO). - W niektórych kwestiach brakowało nie tylko przestrzegania prawa, ale przede wszystkim przyzwoitości - oceniła.

