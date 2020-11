Jarosław Kaczyński zawiesił 23-letniego radnego PiS. Powodem krytyka wyroku TK?

22 października Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że terminacja ciąży z powodu wady płodu jest niekonstytucyjna. To wywołało falę protestów nie tylko w dużych miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Łódź. Do Strajku Kobiet przyłączyły się również mniejsze miejscowości.

Decyzja TK ws. aborcji podzieliła także polityków. Do grona krytyków wyroku zalicza się 23-letni radny PiS z Ursynowa Piotr Świątkowski.

Jak czytamy w jego biogramie, to członek zarządu PiS Ursynów i Forum Młodych PiS Warszawa. Świątkowski jest "wieloletnim wolontariuszem organizacji pozarządowych, których celem była pomoc Polakom na wschodzie".

"Chciałbym (...) wyrazić swoje niezadowolenie i niezrozumienie dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego (…). Podważa (on - przyp. red.) istniejący od ponad 20 lat tzw. kompromis aborcyjny. Mam pełną świadomość, że nie podoba się on ani liberałom, ani konserwatystom. Jednak przez wiele lat stanowił granicę nieprzesuwalną przez rządy zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Zawierał też w sobie przypadki tak ciężkich sytuacji, w których kobietom pozostawiano wybór dotyczący ciąży" - można było przeczytać we wpisie.