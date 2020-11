PiS przywraca zawieszonych posłów. Ale nie wszystkich

Zobacz też: Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Fogiel: Liczymy na polityczny rozsądek

- Najwidoczniej ci, którzy odchodzą z partii, to już ich trudno odwiesić. Bo jak on [Jan Krzysztof Ardanowski - red.] zakłada koło razem z kolegą, no to jak go można odwieszać, skoro on się sam, że tak powiem, podał do dymisji. Nie ma takiej możliwości, żeby go odwiesić, skoro on nie chce być z nami - stwierdził Marek Suski w rozmowie z PR24.