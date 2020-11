Strajk Kobiet. Chciał celowo zarazić księdza koronawirusem? Jest wyrok sądu

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywołała protesty w całej Polsce. Demonstranci wychodzili na ulice także w mniejszych miejscowościach, takich jak Myślibórz w województwie zachodnio-pomorskim. W tym mieście doszło do przepychanki pomiędzy uczestnikiem protestu a księdzem, w wyniku której ten drugi odniósł uszczerbek na zdrowiu. Sprawą zajęła się prokuratura.

Podejrzany Robert B. usłyszał cały pakiet zarzutów. Poza spowodowaniem obrażeń ciała, miał znieważyć duchownego oraz zaatakować go ze względu na przynależność wyznaniową. Do tego wszystkiego doszła sprawa choroby Roberta B., był on bowiem w chwili ataku chory na COVID-19. Prokuratura sugerowała, że wiedział o tym, a mimo tego poszedł na protest i zaatakował duchownego.