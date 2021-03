Jarosław Kaczyński zapytany o respiratory. Politycy KO domagają się odpowiedzi

Jarosław Kaczyński został zapytany przez Magdalenę Łośko i Krzysztofa Brejzę o ponad 400 respiratorów należących do firmy E&K. Zostały one przejęte przez komornika na Lotnisku Chopina w Warszawie. Politycy KO chcą wiedzieć, czy sprzęt w związku z rozwojem trzeciej fali pandemii został włączony do systemu ochrony zdrowia.

Jarosław Kaczyński zapytany o respiratory Źródło: Getty Images