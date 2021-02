Jarosław Kaczyński zachwalał Daniela Obajtka. Szef Orlenu komentuje

Daniel Obajtek przekazał także, że PKN Orlen szybko przejął Grupę Energa. - Prowadzimy akwizycję Grupy Lotos, rozmawiamy z partnerami do środków zaradczych, tak aby sfinalizować proces do końca tego roku. Przygotowujemy się do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia PGNiG - dodał Obajtek.