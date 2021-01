Daniel Obajtek premierem? Prezes Orlenu odniósł się do plotek

"Człowiek wolności" tygodnika "Sieci", "Człowiek Roku" Tygodnika Wprost - z takimi nagrodami w nowy rok wszedł prezes Orlenu. Pod wrażeniem szefa największej spółki skarbu państwa jest prezes PiS. "On ma ogromne możliwości, niezwykłą determinację i to coś takiego, co daje pan Bóg, a co trudno zdefiniować. Tę aurę, którą wokół siebie tworzy, która pozwala mu ludzi mobilizować, jednoczyć wokół jakiegoś celu" - mówił w ostatnim wywiadzie Jarosław Kaczyński.