Jarosław Kaczyński za sterami łodzi. Tak relaksuje się prezes PiS

"Dopóki prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest za sterem, Polska płynie w bezpiecznym kierunku" - napisała w sieci działaczka partii z Pomorza. Udostępniła też zdjęcie Kaczyńskiego podczas wypoczynku.

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w sobotę kolejne spotkanie z obywatelami w ramach letniego cyklu Pikników Rodzinnych "Czas dla Polski". Tym razem odwiedzili miejscowość Miedzna Murowana (woj. łódzkie), a głos podczas wydarzenia zabrał m.in. Jarosław Kaczyński. - Prosimy o aktywność i rozmowę po to, abyśmy wiedzieli, czym trzeba się zająć i aby w Polsce żyło się jeszcze lepiej. Można uczynić więcej, kiedy społeczeństwo jest aktywne, dlatego to jest dla nas ważne. Nie da się zrobić wszystkiego od razu po latach zaniedbań - mówił do zgromadzonych.