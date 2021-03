Jarosław Kaczyński tego nie lubi. Były polityk PiS ujawnił sprawę

WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Bartłomiej Wróblewski został kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. Fakt ten skomentował w programie "Newsroom" WP były poseł Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie senator PSL Jan Filip Libicki. Pytany o to, czy jako polityk partii rządzącej Wróblewski będzie niezależnym RPO odparł, że w tej kwestii istnieje kilka możliwości – "dwa plusy i jeden minus". – Mogę podać 3 przykłady. Dwa, które świadczą moim zdaniem o pewnej niezależności pana Wróblewskiego i jeden, który przeczy temu, że będzie niezależny na dziś – oznajmił gość programu. Jak dodał, przez 8 lat sam był członkiem PiS-u i podpisywał wówczas "różne projekty z agendy konserwatywnej, również w kwestii aborcji". – I wiem, że wbrew temu co się mówi w opinii publicznej, podpisanie takiego projektu jest narażeniem się prezesowi Kaczyńskiemu. Prezes Kaczyński nie lubi takich projektów, bo uważa, że one stwarzają polityczny kłopot. Jeśli więc pan Wróblewski był tym, który prowadził wniosek do TK likwidację przesłanki eugenicznej dla aborcji, z całą pewnością nie punktował u prezesa Kaczyńskiego – wyjaśnił. Drugim przykładem, który podał Libicki, była kwestia piątki dla zwierząt. Zdaniem senatora PSL, kiedy Bartłomiej Wróblewski już wiedział, że może być kandydatem na RPO, zdecydował się "na głosowanie przeciwko projektowi, który firmował Jarosław Kaczyński". – Za co został zawieszony w prawach członka PiS – zaznaczył Libicki. – To są dwa plusy, a jeden minus jest zasadniczy. Pan Wróblewski jest doktorem prawa konstytucyjnego i on budował argumentację PiS-u do ataki na TK i na prezesa Rzeplińskiego osobiście, który wobec tych ataków zachowywał się niezwykle godnie i z honorem. I to jest duży minus – podsumował parlamentarzysta. Transkrypcja: panie senatorze artykuł 210 Konstytucji Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły niezależne od innych organów państwowych i opowiadań i dnie przed Sejmem Ja nie wierzę Ja osobiście nie wierzę że że poseł jednej partii będzie mnie potem obywatela w stanie skutecznie i niezależnie bronić kiedy ja się z partią z rządem stoi ta konkretna partia zderze w jakiejkolwiek sprawie Obywatelskiej pan wierzy w to że to że to jest możliwe że przyjdzie na No i niezależną stronę mocy Proszę pana Gdybym był pewny co do mego bo już drugiego rozwiązania to bym się nie wahał tylko bym to dzisiaj panu powiedział Ja mogę panu podać trzy przykłady dwa które świadczą Moim zdaniem o pewnej nie pana Wróblewskiego i jeden który Przeczytaj mu że będzie a zależny na dziś słucham Jestem ciekaw tych przykładów podaje przykłady pierwszy przykład jest nie Ja 8 lat byłem członkiem PISu i podpisywałem także będąc członkiem PiSu różne projekty z agendy konserwatywnej na przykład w to jest Jawor i wiem że wbrew temu co się mówi w opinii publicznej podpisanie takiego projektu jest narażeniem się prezesowi Kaczyńskiemu prezes Kaczyński nie lubi takich proje Może one stwarzają polityczny kłopot Jeśli więc jest tak że pan Wróblewski był tym który prowadził wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o likwidację przesłanki eugenicznej do aborcji to z całą pewnością nie punktował o prezesa Kaczyńskiego to że tak się na końcu skończyło jest wynikiem innych okoliczności i kwestia druga to jest kwestia piątki dla Kiedy był już było mówione o tym że on może być kandydatem On zdecydował się na głosowanie przeciwko projektowi który wyrwał Jarosław Kaczyński za co został zawieszony szczurka Prawa i Sprawiedliwości to są na przykład dwa plusy a 1 minus jest zasadniczy No pan Wróblewski jest doktorem prawa konstytucyjnego i on budował stacje do ataku Prawa i Sprawiedliwości na Trybunał Konstytucyjny i na prezesa rzeplińskiego osobiście który wobec banków zachowywał się niezwykle is kolorem I to jest duży minus i to i te rzeczy Rozważam prawda ja panu nie zazdroszczę panie senatorze pan jest otwór kierowany sparafrazować wezwanie znane powiedzenie to wolałbym nie głosować na tą kandydaturę i się cieszy wolałbym żeby ona się nie pojawiła na planie publicznym się pojawiła to muszę się do niej jakoś odnieść