Jarosław Kaczyński straci senatora? Jan Maria Jackowski nie kluczył

Prawo i Sprawiedliwość może stracić kolejnego polityka? Tym razem w przestrzeni medialnej pojawia się nazwisko senatora Jana Maria Jackowskiego. - Jeżeli wypowiadałem się krytycznie o różnych rozwiązaniach partii, to tylko w momencie gdy odchodzono od naszego programu - tłumaczył polityk Zjednoczonej Prawicy. - Jeśli krytykowałem nepotyzm, to wcześniej ten nepotyzm krytykowali nasi liderzy (...). Tak samo było w przypadku tzw. piątki dla zwierząt, wykorzystywaniu pozycji politycznej do własnych celów oraz zarobków prezesa Narodowego Banku Polskiego(...). Moja działalność przynosi efektywne efekty, bo z niektórych propozycji się wycofano - dodał Jan Maria Jackowski.

