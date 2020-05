Jarosław Kaczyński przy laptopie. Zaskakujący ruch prezesa PiS

Jarosław Kaczyński nie należy do zagorzałych fanów internetu. Jeszcze niedawno dość lekceważąco wypowiadał się na temat internautów "popijających piwko i oglądających rozbierane zdjęcia" (za co później przepraszał ). Pandemia koronawirusa ma jednak wpływ także na lidera PiS - postanowił skorzystać z dobrodziejstw technologii.

Wniosek o wotum nieufności dla Jacka Sasina złożyła Koalicja Obywatelska. We wniosku napisano, że jest on "wyrazem sprzeciwu wobec działań ministra, w szczególności w zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.". "Działania podejmowane przez wicepremiera Jacka Sasina doprowadziły do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce" - podkreślili autorzy.