Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 tomasz siemoniakJarosław Kaczyński oprac. Karolina Kołodziejczyk 1 godzinę temu Jarosław Kaczyński przemówił w Sejmie. Tomasz Siemoniak krytykuje prezesa PiS - Prezes Kaczyński kompletnie rozmija się z odczuciami Polaków. I za to zapłaci cenę - powiedział Tomasz Siemoniak w programie "Tłit". -... Rozwiń widać z podanych opinii publicznej … Rozwiń Transkrypcja: widać z podanych opinii publicznej g80 90% ludzi jest za przełożeniem wyboru prezes Kaczyński kompletny się do tej rozwija z odkryciami Polaków zapłacić cenę bo wszyscy widzą że nie interesuje Got It Die mnie interesuje go władza jeśli zabiera głos Ostrowa władzą Albo tak jak wczoraj w sejmie wszedł na trybunę bronił trybunał tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego nie powiedział ani słowa o lekarza i lekarka w służbie zdrowia walce nie dodaje otuchy Polakom jest obozu rządzącego tylko dywaguje o polityce i wymusza na swoim ugrupowaniu gdzie wszyscy widzą co się dzieje absurdalnym Masz do wyboru gdzie 17 Pana zdaniem to jest absurdalny ale wczoraj Andrzej Duda Rozmawiałem z internautami mówi tak potrzebne nam są te wybory to jest kwestia ciągłości władzy ustroju i tego jak będziemy walczyć z koronawirus m cóż mam mówić nie jest tutaj w żadnym sensie podmiotem nawet w ramach tych propozycji Jarosława Gowina specjalnie nie znają bo tę propozycję żeby mu Oro o 2 lata przedłużacz bez możliwości dyrekcji kadencję Jak być kompletnie po mijały tutaj jego osobę i rangę w tym wszystkim no On osobiście zainteresowany i mógłby raz się wznieść ona tak i partykularny własny interes ponad podziały ale no bardzo marne końcówka tej prezydentury była bieganina były płyny dezynfekcyjne rozlewane w jego obecności jakieś różne chaotyczne działa portale dla dzieci które nagle zaczął obsługiwać No naprawdę dziwię się przecież był faworytem tych wyboru że chce taki sposób wciągać się ugotuj prezydentury naprawdę prezydent przechodzi do historii zawsze będzie pamiętamy fatalnie czy te wybory wygra przegrac one będącymi będą że w paszczy ma tylko jedno i nie chcę tutaj jakoś się specjalnie wpis bo rozumiem że można się przyzwyczaić do tego że jest się i się nie widzi różnych pomyślności i się mówi 100 Ludzie chodzą do sklepu być to tydzień temu mówił co ludzie chodzą do sklepu to mogą się na wybory jakby kompletnie nie wiedzą co się w Polsce Czym ludzie żyją czym się martwię