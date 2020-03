WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 wojciech hermelińskiJarosław Kaczyński oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Jarosław Kaczyński proponuje "chodzenie z urną". Były szef PKW: Nie można robić farsy z wyborów Wojciech Hermeliński, były szef PKW, w programie WP #Newsroom podkreślił, że pomysł prezesa PiS jest nie do zrealizowania. Jarosław Kaczyński... Rozwiń prezes Kaczyński mówi że nie ma pr … Rozwiń Transkrypcja: prezes Kaczyński mówi że nie ma przesłanek ponieważ nie ma przesłanek do prowadzenia jednego ze Stanów nadzwyczajnych więc tutaj to jest ocena polityka więc ja tutaj nie chciałbym się w tej kwestii politycy muszą ocenić czy rzeczywiście przesłanki jakich mowa w artykule 228 Konstytucji są spełnione w naturze można było stan nadzwyczajny wprowadzić No ale skutkiem któregoś z tych trzech stanów nadzwyczajnych jest otocze przełożenie na inny termin wyborów A jeśli chodzi o kwestie techniczne które ja tutaj mówią od serii ocenić wsadzę o możliwości przeprowadzenia wyborów czy też nie to ja ty bardzo poważne wątpliwości czy stanie w tym zagrożeniu epidemią koronawirusa czy rzeczywiście można przeprowadzić wybory taka żeby one spełniły wszystkie warunki w jakich mowa i w kodeksie wyborczym przede wszystkim w Konstytucji Bytom wybory miały charakter wyborów powszechnych a jeżeli osoby które są w kwarantannie nie uczestniczą w nich to nie ma mowy o powszechności chodzi o to żeby był demokratyczny tak jak o tym artykule drugim Konstytucji demokratycznego państwa prawnego na Obawiam się że jeżeli zostaną pominięte pamięta duża grupa osób to o te wybory nie będą mogły być ubrani demokratyczni bo wybory w postać chodzenia z urną po mieszkaniach to nie spełniają warunków wyborów demokratycznych No i trzecia część kwestia tajności dla tej grupy która będzie w kwarantannie na czym jak będzie zapewniona tajność przy głosowaniu Co to jest jedna aż taka grupa przesłanek ale Druga kwestia to jest kwestia przygotowania komisji obwodowych do głosowania trzeba tutaj prawie 300 000 osób No na szczęście nie są to wybory samorządowe bo tam potrzebne są dwie komisję w związku z tym aż ponad pół miliony osób No tutaj tylko 300 000 przy około 27 komisji No ale czy rzeczywiście są szanse na to żeby dokonać rekrutacji do wszystkich komisji wyborczych w całym kraju to ja mam poważne wątpliwości Czyli rozumiem że ten pomysł który myje mówił że a to się najwyżej będzie chodzić z urnami zlotych którzy nie mogą przyjść sami do wyborów to jest pomysł który nie jest realizowany w świetle prawa niezrealizowany już pomijając to że byłby to powrót do praktyk z okresu prl-u kiedy chodziło się z urnami po domach do do osób chorych i wtedy wiadomo było że te osoby głosowały tak jak tego władzy pewnie oczekiwały w takich warunkach domowych jak i gdzie gdzie komisja stał nad głową Ale to powiedziałem Po pierwsze Kodeks wyborczy mówi że głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym to jest pierwsza zasada tutaj jeżeli bardzo chciałabym przepis zmienić to jest niedopuszczalne świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego który mówi że wszelkie istotne zmiany a ty się to była w istotna zmiana jeżeli urny wyborcze miało być wyprowadzany poza lokalem i do tysięcy ludzi zanoszone obciąć minister Dworczyk mówi że około 100000 osób będzie w czasie kwarantanny więc to jest niedopuszczalny Trybuna powiedział że nie nie najwyżej 3 miesięcy nie mniej niż 6 miesięcy przed wyborami można dokonywać istotny zmiana komisję Wenecka jest jeszcze dalej bo mówi że potrzeba na to roku karencji nie można się krótszy niż rok dokonywać istotnych zmian w przepisach prawa wyborczego więc to jest jedna jedna podstawowa rzecz poza tym jak to będzie technicznie wyglądało przecież taka komisja która będzie urną No będzie musiała też mieć spis wyborców spis wyborców jest jeden robienia ich duplikatów to od razu budzi pewne wątpliwości zresztą w ogóle wyniki takiego takiego głosowania w oparciu o te Górny ten mobilne że takie nazwę komisje wyborcze przez to może to może skutkować masowymi protestami i wcale się nie dziwię były takie protesty do Sądu Najwyższego były składane przy wynoszeniu Czy jeż jest niedopuszczalny zabronione Owszem jest przepis który pozwala na chodzenie z taką odnośnie urlopu ale tylko w obwodach zamknięty chodzi o domy pomocy specjalnej i o szpitale prasówki lekarskie No tam rzeczywiście Kiedy są obłożnie chorzy na łóżkach to wtedy komisja No podchodzi do nich wzór no ale to wiesz w ramach tylko jednego wody w ramach jego ciemnego pomieszczenia budynku Natomiast ja sobie nie wyobrażam jakieś Przepraszam procesji komisji komisję będą chodziły też jakaś kwestia bezpieczeństwa Przecież to nie można można sobie wyobrazić sytuację że ktoś na przykład dla swawoli pod biegnie wyrwie taką Górne przecież musi być policji jak tam gdzie mogę wszystko wyglądało to jakaś Farsa będzie bo cała komisja z obstawą a jeszcze będą chcieli pewnie mężowie zaufania właśnie musiała i obserwatorzy międzynarodowi o ile się nie wycofają No przecież jeżeli taka procesja wędruje ulicami klatkami schodowymi w tym całym rynsztunku z tych w tych rękawiczkach tych Googlach jak Marsjanie No przepraszam ale ale ale głosowanie nad morze to najistotniejsza kwestia Learn głosowania to jest jakimś uroczystym przedsięwzięciem jacenik już miało święto demokracji No musi być jakaś estetyczna oprawa tego no i przychodzi komisja do zamieszkania i na czym zapewnienie tajności o komisach to pani nie Francuz stawia Krzyżykami się za to wrócimy to patrzymy przez okno do kuchni pójdziemy do Krzysztof SKO Jest niepoważna nie można robić w sarsy sarsy wyborów