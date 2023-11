Kaczyński w ostrych słowach. "Próba likwidacji państwa polskiego"

- Skrajnie negatywnie oceniamy zmiany w traktatach. To próba likwidacji państwa polskiego i zamianę go w teren zamieszkany przez Polaków, a zarządzany z zewnątrz - stwierdza prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Polacy mają prawo do tego, aby poznać prawdę - dodaje. I zapowiada "kontynuację akcji w dużo mocniejszych i szerszych formach, niż obecnie".