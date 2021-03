Jarosław Kaczyński ostro o opozycji. Reakcja Włodzimierza Czarzastego

"Opozycja proponuje zdemolowanie Polski także w imię interesów zewnętrznych. Te interesy to także narzucenie Polsce rewolucji obyczajowej niszczącej rodzinę, tradycję narodową, wszystko, co stanowi o naszej tożsamości, ale niszczącą także zdrowy rozsądek i najbardziej elementarne reguły stosunków międzyludzkich, które pozwalają normalnie funkcjonować społeczeństwu" - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP. Wypowiedź komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). - Ja, oczywiście, chcę, żeby społeczeństwo normalnie funkcjonowało, ale żeby społeczeństwo normalnie funkcjonowało, trzeba pana Jarosława Kaczyńskiego od tego społeczeństwa odsunąć. I te wszystkie bzdury i brednie, które opowiada - mówił. - Opowieści pana Jarosława Kaczyńskiego o rodzinie, o miłości, o dzieciach, o płodności, o ciążach, o aborcjach... Ja mam takie pytanie - jakie on ma doświadczenia w tej sprawie? To tak, jak biskup udziela nauk przedmałżeńskich, szczególnie w sferze najbardziej intymnej - sferze uczuć, dotyku. Co oni wiedzą na ten temat? A jeżeli wiedzą, to skąd? - kontynuował Czarzasty.

Rozwiń