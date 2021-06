Jarosław Kaczyński o przymusowych szczepieniach na COVID-19. Wiceminister Waldemar Buda tłumaczy

Jak ustaliło OKO.press, na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS prezes Jarosław Kaczyński dał do zrozumienia, że rząd rozważa przymus szczepień. - Jeśli przekonywanie, zachęty i nagrody nie przekonają, to od tego jest państwo jako organizacja przymusu - miał powiedzieć prezes PiS. Co na to wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS)? - Na pewno to jeszcze nie jest ten moment, żeby takie zasady wprowadzać. Ale jakimiś metodami musimy doprowadzić do tego, żeby zaszczepienia były na poziomie 80-90 proc. Jeżeli pułap dynamiki się w sposób nieakceptowalny zmniejszy, to trzeba będzie myśleć o pewnych rozwiązaniach - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Myślę, że zaczniemy od zachęt: paszport covidowy, wejścia do instytucji. Jak wszystkie te możliwości nie zadziałają, a będzie potrzeba, żeby to wyszczepienie było większe, związana choćby z zagrożeniem nowego szczepu, to wówczas i takie rozwiązania są realne - dodał.