Jarosław Kaczyński o nowym RPO. Jarosław Sellin zdradza "wewnętrzną umowę"

Jarosław Kaczyński został zapytany w Polskim Radiu 24 o sprawę wysunięcia przez Porozumienie własnego kandydata na RPO. - Retoryka pana Gowina bywa różna. Wiem, o kogo chodzi. To jest już też nasz kandydat - powiedział prezes PiS na antenie Polskiego Radia 24. Zapytany, czy nową kandydatką na RPO będzie Lidia Staroń, odpowiedział, że "sądzi, że wchodzi w grę". Wypowiedź prezesa PiS komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. - Mamy taka umowę, takie porozumienie wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy, że po drugiej już próbie przedstawienia w Senacie kandydata na RPO, który uzyskal poparcie w Sejmie, ale nieudanej w Senacie, że kolejnego kandydata przedstawi Porozumienie Jarosława Gowina i my tę kandydaturę poprzemy - zdradził. - Nie wiem, kto to będzie, nie jestem w 100 proc. pewny, ale wiem, że wokół pani senator Lidii Staroń taka dyskusja się toczy - dodał Sellin. Pytany o możliwość oddania kompetencji RPO w ręce ministra sprawiedliwości, odparł: "zgodnie z wyrokiem TK, jeśli by się kolejne próby nie powiodły, jesteśmy zobowiązani do zmiany prawa tak, aby efektywnie móc zakończyć kadencję Adama Bodnara, czyli musimy znaleźć rozwiązanie prawne, które umożliwi funkcjonowanie tego urzędu w sposób normalny, a nie tymczasowy". Jarosław Sellin w programie "Tłit" odniósł się również do kwestii wyboru kolejnego prezesa IPN.

Rozwiń