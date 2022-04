Jarosław Kaczyński o "klęsce Ukrainy". Marek Belka komentuje

- Jeżeli zostanie zrealizowany plan upokarzającej klęski Ukrainy, to będzie to klęska Zachodu. Klęska, przy której ucieczka z Afganistanu będzie drobną sprawą. Pamiętajmy, że to jest walka między Rosją a Zachodem - stwierdził Jarosław Kaczyński w radiowej Jedynce. O komentarz do słów prezesa PiS pytany był w programie "Newsroom" WP prof. Marek Belka. Czy też tak to widzi? - Tak, z tym że nie wygląda na to, by upokarzająca klęska Ukrainy miała nastąpić. Jak na razie jest to raczej upokorzenie armii rosyjskiej. Natomiast to prawda, że trzeba naciskać na kraje Zachodu, żeby trzymały wspólną linię - stwierdził Belka. - Najważniejszym działaniem przeciwko Rosji jest uniezależnienie się Europy od dostaw ropy i gazu, co oczywiście nie jest proste i nie nastąpi natychmiast, ale już deklaracja, którą złożyła Komisja Europejska, że do końca roku obniży się import ropy i gazu o 2/3, jest potężnym ciosem dla Rosji - podkreślił.