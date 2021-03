Jarosław Kaczyński nie będzie zadowolony. Profesor Antoni Dudek użył mocnych słów

Jarosław Kaczyński stoi na czele koalicji PiS, Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Przywódca Zjednoczonej Prawicy zmaga się z wewnętrznymi konfliktami od dłuższego czasu. Wtorkowy gość programu WP "Newsroom", profesor Antoni Dudek, nie ma dla Jarosława Kaczyńskiego dobrych wiadomości. - Ta koalicja, którą nazywam transakcyjną, będzie odnawiana przed każdym kolejnym posiedzeniem Sejmu, a one są przewidywane mniej więcej co miesiąc. Co miesiąc będą stawały w Sejmie głosowania, dla których niezbędna będzie większość. Gdy ta większość będzie, koalicja transakcyjna będzie trwała - powiedział prof. Antoni Dudek. Podkreślił, że gdy tej większości nie będzie, rząd Mateusza Morawieckiego będzie już rządem mniejszościowym, ale taki stan może trwać dość długo, może nawet ponad dwa lata. - Ale osobiście w to wątpię - dodał. Na pytanie, jakie są szanse na przedterminowe wybory, stwierdził, że 50:50 proc. - Koalicja gnije, ale nie wiadomo, czy już jest zupełnie przegniła - podsumował ocenę sytuacji w obozie władzy na czele z Jarosławem Kaczyńskim.