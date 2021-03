Jarosław Kaczyński na eurodeputowanego? Leszek Miller zabrał głos

Leszek Miller był gościem programu "Tłit". Były premier został zapytany o to, czy dobrym pomysłem byłoby gdyby Jarosław Kaczyński został eurodeputowany. - Próbuję sobie przypomnieć, kiedy Kaczyński pełnił zaszczytne stanowisko premiera Rzeczpospolitej, czy bywał w Brukseli, ale nie mogę sobie przypomnieć - powiedział Leszek Miller. - W każdym razie jak bywał to pewnie niechętnie i sporadycznie - dodał europoseł. - Gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się ubiegać o mandat do Parlamentu Europejskiego, to zakładam, że zostałby wybrany - stwierdził gość WP. - PiS ma zwolenników i Jarosława Kaczyńskiego by wybrano - powiedział były premier. - Jest tylko pytanie, czy Jarosław Kaczyński uznaje, że jest to coś pociągającego, czy też ekscytującego, czy też woli dalej zajmować się polską polityką - powiedział Miller. - Zwykle posłowie PiS-u, kiedy krytykują Unię Europejską i słyszą pytania, dlaczego w ogóle ubiegacie się o mandat do UE, to mówią, że po to, aby rozsadzać tę UE od środka, albo po to, aby nie dopuścić do znęcania się UE nad Polską - powiedział rozmówca Patrycjusza Wyżgi.

