Jarosław Kaczyński mówi o koalicji z PSL. Jacek Ozdoba: to byłby niezrozumiały ruch dla wyborców

- To byłoby przede wszystkim nieuczciwe w stosunku do wyborców. Proszę zapytać, czy wyborcy, którzy głosowali na PiS w 2019 roku chcieliby, aby na przykład w ministerstwie klimatu znajdowały się osoby, które są związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Sądzę, że nie - odparł w programie "Tłit" w WP wiceminister klimatu, polityk Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Tak zareagował na pytanie o słowa Jarosława Kaczyńskiego o ewentualnej koalicji z PSL. - Wszystko jest możliwe. Prawdopodobieństwo tego rozwoju sytuacji nie jest wielkie, ale nie należy zaniedbywać rzeczy, które mogłyby pomóc w realizacji programu dobrej zmiany - stwierdził prezes PiS w rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej. - Zjednoczona Prawica, to również reformowanie wymiaru sprawiedliwości. Nie wyobrażam sobie, żeby Solidarna Polska nie miała tego obszaru w swoich kompetencjach i nie realizowała tego zadania. Sądzę, że gdyby pojawił się PSL, to byłoby to utrudnione - mówił Ozdoba. - To byłby niezrozumiały ruch dla wyborców - dodał polityk Solidarnej Polski.

