Jarosław Kaczyński chroni Daniela Obajtka? Michał Szczerba oskarża ws. maseczek na stacjach Orlenu

Według posła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, by afera respiratorowa nie została rozwiązana, bo prezes Orlenu Daniel Obajtek również współpracował z handlarzem bronią. Poseł stwierdził, że przeprowadzona przez niego kontrola w Orlenie potwierdziła, że maseczki noszone przez pracowników stacji benzynowych koncernu zostały zakupione od tej samej firmy, co respiratory będące przedmiotem wspomnianej afery. - Mamy oświadczenie biura prasowego Orlenu, w której przyznali, że to nie tylko sprzedaż maseczek na stacjach, ale też wyposażenie pracowników w te maseczki - mówił Szczerba w programie "Newsroom WP". Polityk dodał, że mimo prób nie udało się ustalić ile handlarz bronią zarobił na współpracy z Danielem Obajtkiem.

