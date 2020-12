Jarosław Kaczyński chce szczepionki na koronawirusa. "Jest zdeterminowany, żeby promować szczepienia"

Michał Dworczyk nie odpowiedział wprost na to pytanie. - Nie podajemy dokładnej liczby osób, które powinny się zaszczepić z dwóch powodów. Pierwszy to deklaracje producentów szczepionek, którzy mówią nam, ile dawek są w stanie dostarczyć, ale te deklaracje mogą się zmieniać. Drugi to kwestia frekwencji, która nie wiadomo, jaka będzie - tłumaczył.