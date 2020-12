Szczepionka na COVID ponad podziałami. Prezes z premierem mobilizują obóz władzy

Posłanka partii rządzącej dodaje w rozmowie z nami, że sam prezes Jarosław Kaczyński zadeklarował, iż podda się szczepieniu na koronawirusa. - Apelujemy do wszystkich, żeby się zaszczepili, bo tylko w ten sposób można pokonać pandemię. Odpowiedzialnością całej klasy politycznej jest udział w szczepieniach. Dotyczy to członków rządu oraz posłów, nie wyłączając opozycji - mówi nam Anita Czerwińska, podkreślając, że jest to przesłanie samego prezes Kaczyńskiego.

- Raczej nie, choć chętnie namówiłbym do tego prezesa. Ale naciskać nie zamierzamy, to mimo wszystko kontakt z lekarzem o charakterze mocno prywatnym - mówi nam ważny polityk PiS z kierownictwa partii.

Szczepionka na COVID na barkach premiera

Z naszych rozmów wynika, że nie jest wykluczone, iż szczepieniu przy obecności kamer podda się premier Mateusz Morawiecki. To na nim - oraz na szefie jego kancelarii Michale Dworczyku - spoczywa dziś odpowiedzialność za wdrożenie narodowego programu szczepień. A wcześniej - za sprowadzenie szczepionek do Polski i przygotowanie wielkiej, ogólnopolskiej akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej szczepienia się na COVID-19.

Szczepionka na COVID. Wszystkie ręce na pokład

Dziś Janusz Kowalski w rozmowie z WP zmienia zdanie i deklaruje: - Jeśli nie będę miał już przeciwciał, to oczywiście poddam się szczepieniu. Chcę to jasno zadeklarować. Sam namówiłem moją 74-letnią mamę, która znajduje się w grupie ryzyka, aby się zaszczepiła. W pierwszej kolejności należy przekonywać do szczepienia tych, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie. To nasza wspólna odpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za naszych bliskich.