Jarosław Kaczyński chce ich złamać. Jest riposta szefa branży deweloperów

Na spotkaniu z sympatykami partii Prawo i Sprawiedliwość z Inowrocławiu Jarosław Kaczyński mówił o potrzebie "złamania układu deweloperów". - Nie udało się doprowadzić do tego, by budować tanie mieszkania na wielką skalę - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zasugerował, że ceny mieszkań są nieuczciwe, a marże deweloperów poza granicami przyzwoitości. Według prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość układ powstał na początku lat 90. i do dziś blokuje budowę tanich mieszkań. - Jeśliby powstały mechanizmy budowania dużej liczby tych tanich mieszkań, to oczywiście ceny tamtych też by musiały gwałtownie spaść, czyli ten złoty interes by się skończył - stwierdził polityk.