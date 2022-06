Spór o słowa Kaczyńskiego ws. LGBT. "Rysiek, nie atakuj. Wstydzisz się prezesa"

- Do godz. 5:30 byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą. Bo przecież lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. (...) Mój szef w pracy, czy nawet moja koleżanka i kolega powinni się zwracać (do mnie) w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy. Dziwne co prawda. Ja bym to badał, ale... można - mówił Kaczyński. Uczestnicy zareagowali na te słowa śmiechem i nagrodzili wicepremiera oklaskami.