Jarosław Kaczyński bohaterem dokumentu? Bogdan Borusewicz ujawnił maila od TVP

Bogdan Borusewicz ujawnił na Facebooku treść maila z zaproszeniem do wypowiedzi do nowo powstającego filmu dokumentalnego "Człowiek zbuntowany". Jak czytamy, film ma dotyczyć "działalności opozycyjnej lat 70. i 80. ukazujący postać Jarosława Kaczyńskiego i jego drogę do polityki. W archiwach Telewizji Polskiej znajdują się liczne materia, dotyczące początków aktywności ówczesnych opozycjonistów, ukazujących ich dziabania antykomunistyczne, represje jakich doznawali i codzienną walkę".