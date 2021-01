Jarosław Kaczyński bez maseczki w kościele. Sanepid wszczął postępowanie

– Zostały wysłane do stron zapytania o złożenie stosownych wyjaśnień, czekamy na odpowiedź. Próbujemy ustalić: kto był organizatorem. Wystąpiliśmy też do policji z pytaniem o to, czy nie toczy się postępowanie, bo wiemy, że policja w jakiś sposób zabezpieczała tę mszę. Ze strony policji nie mamy jakiegoś stwierdzenia naruszenia wymagań. Zbieramy materiały i będziemy rozważać – dodaje - mówi Ewa Dróżdż, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, cytowana przez lokalny portal radiostrowiec.pl