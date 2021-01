Jarosław Kaczyński na mszy. Jest zawiadomienie do sanepidu

Koronawirus w Polsce. Szturm Polaków na system rejestracji na szczepienia. Adam Niedzielski zdradza szczegóły

"W szczególności mając na uwadze pandemię wirusa COVID-19 i jej tragiczne skutki" - podkreślają działacze. Ich zdaniem, niestety, w tym przypadku nie miało to miejsca.

W piśmie skierowanym do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Starachowicach, datowanym na 17 stycznia, wnoszą o zbadanie sprawy i ukaranie uczestników mszy.

"Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późń. zm.) w kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 metrów kwadratowych, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Z fotogalerii jasno wynika, że osoby przebywające w miejscu sprawowania kultu religijnego nie przestrzegały obecnie obowiązujących zasad i w/w rozporządzenia. Nadto, rozporządzenie dopuszcza przebywanie w kościołach bez zakrywania ust i nosa tylko osób sprawujących kult religijny – w fotogalerii widzimy, że pan Jarosław Kaczyński nie przestrzegał tego zapisu" - czytamy w zawiadomieniu do sanepidu.

Poproszony o komentarz do sprawy ks. Piotr Kszczot zapewnia nas w rozmowie, że wszystkie zasady zostały na sobotniej mszy spełnione.

- Sprawujemy liturgię tak samo dla każdego. I nie ma znaczenia, że na mszy świętej byli akurat politycy partii rządzącej. Nie możemy komuś zabronić, żeby przyszedł do kościoła i się pomodlił, albo opłacił mszę w intencji bliskiej osoby - dodaje.

Pytany o przemówienie Jarosława Kaczyńskiego mówi, że kościół jest otwarty na wystąpienia wiernych przy mikrofonie. - W sobotę na pogrzebie dopuściliśmy również osoby, które chciały się pożegnać ze zmarłym i powiedzieć kilka słów do mikrofonu. Jak ktoś jest przy mikrofonie, to co ja mogę zrobić? Wyłączyć albo zabrać? - mówi duchowny.