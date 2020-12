Prokuratura nie odpuszcza działaczowi z Ostrowca. Powiesił plakaty na biurze posła PiS

Jak ustaliliśmy, policja przesłuchiwała działacza wielokrotnie. Z kolei śledczy powołali dwóch biegłych, których opinie dotyczące wyceny szkód wykluczyły się wzajemnie. Mimo to, prokurator wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko Stępniowi i Iwonie M.

Zażalenie prokuratury, jak na taką sprawę, jest bardzo obszerne i zawiera 8 stron. Czytamy w nim m.in. "Sąd I instancji stwierdził, że nie doszło do zniszczenia rzeczy lecz co najwyżej do jej uszkodzenia. Opisane w zarzucie naklejki ażurowe zostały jedynie „oszpecone” poprzez wyrwanie fragmentów. W dalszym ciągu zachowały integralność, choć ich wygląd odbiegał od pierwotnego. Jedynie względy estetyczne przemawiały za ich wymianą. Nie doszło zatem do ich unicestwienia. Ze stanowiskiem sądu nie można się zgodzić – pisze prokurator Monika Marzec –Kaptur z Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Strajk kobiet. Kordony policji pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Włodzimierz Czarzasty komentuje

- Nie będę komentował tej sprawy, dopóki jest w sądzie. Wiem, że prokuratura odwołała się od decyzji sądu I instancji. Pan Patryk miał wystarczająco dużo czasu, by załatwić ze mną sprawę polubownie i z tego nie skorzystał. Gdyby zapłacił za wykonanie takiej naklejki nie byłoby sprawy. Uważam, że doszło do zniszczenia mienia będącą częścią biura poselskiego. Jako poseł zawiadomiłem policję, a cała dalsza sprawa była poza mną – mówi WP poseł Andrzej Kryj.

- Myślałem, że posłowie to są poważni ludzie. Jeśli pan Kryj czuł jakąś urazę w stosunku do mnie, to wystarczyło powiedzieć, żeby ściągnąć ten plakat bądź naklejkę naprawić. Miałem informację, że zgłosiła się do posła agencja reklamowa i proponowała naprawę naklejki ażurowej zupełnie za darmo, ale on się nie zgodził. Wygląda więc na celowe działanie posła, ukierunkowane od początku na to, żeby mnie skazać – odpowiada posłowi Patryk Stępień.