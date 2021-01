Jarosław Kaczyński przemawiał po mszy świętej. Donald Tusk: zgadzam się z diagnozą

Jarosław Kaczyński w Starachowicach: zło atakuje nasz kraj

- Odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz kraj, ojczyznę, naród i instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - Kościół katolicki - powiedział Jarosław Kaczyński w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Lider Prawa i Sprawiedliwości nawiązał też do filmu o aferze Amber Gold.

"Jarosław Kaczyński przyznał dziś spod ołtarza, że zło atakuje naszą Ojczyznę i naród. Zgadzam się z jego diagnozą w stu procentach" - skomentował w mediach społecznościowych Donald Tusk. Były premier nie był jedynym, który ironicznie odniósł się do słów szefa PiS. Głos zabrało m.in. kilku polityków KO. "Muszę zgodzić się z Kaczyńskim. Dodałabym tylko, że od 5 lat" - napisała Katarzyna Lubnauer.

Msza św. w przeddzień rocznicy śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Politycy komentują słowa prezesa PiS

"Nawet Prezes nabiera dystansu do swojego środowiska politycznego" - stwierdził Arkadiusz Myrcha. Bartosz Arłukowicz zwrócił uwagę na inny aspekt. "Co trzeba mieć w głowie, żeby w rocznicę śmierci Mamy, opowiadać publicznie w TV o Amber Gold z kościelnej (na) mównicy?" - zapytał poseł Nowoczesnej. "Polityka na grobach najbliższych. Kim trzeba być, by tak postępować?" - wtórował mu Borys Budka.