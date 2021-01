Jarosław Kaczyński na mszy. Prof. Simon: "Takie zachowania są skandaliczne"

W poniedziałek do sanepidu wpłynęło zawiadomienie ws. mszy świętej , jaka odbyła się 16 stycznia w starachowickim kościele pw. Wszystkich Świętych. Nabożeństwo poświęcone było zmarłej Jadwidze Kaczyńskiej, matce Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS wziął w nim aktywny udział i wygłosił kontrowersyjne przemówienie, mówiąc m.in. o aferze Amber Gold. Podczas swojego wystąpienia lider Zjednoczonej Prawicy nie miał też na twarzy maseczki ochronnej.

Do zachowania Kaczyńskiego odniósł się prof. Krzysztof Simon, doradca premiera Mateusza Morawieckiego na czas epidemii koronawirusa. - Nie chcę się wypowiadać w sprawach politycznych jako takich. Prezes Kaczyński zachowuje się w bardzo wielu sprawach bardzo nagannie - stwierdził w telewizji "Idź Pod Prąd".

Mówiąc o błędach prezesa PiS, ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych wskazał m.in. na sytuację z kwietnia 2020 roku, kiedy to z powodu wprowadzonych decyzją rządu obostrzeń zamknięto cmentarze, a Jarosław Kaczyński mimo to odwiedził groby na warszawskich Powązkach. - Wszystkim zakazano, a oni pojawili się zupełnie bez masek. Zdewastowało to psychikę wielu osób - tu są zakazy, a tu jest pan prezes - tłumaczył.