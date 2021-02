Jarosław Kaczyński bez maseczki na mszy. Co z postępowaniem sanepidu?

Zobacz też: Magdalena Sroka: "Jarosław Kaczyński wiedział o planie Adama Bielana". Kamil Bortniczuk ripostuje

Jarosław Kaczyński na mszy bez maski. Sprawa zgłoszona do sanepidu

Forum "Unia Młodych", organizacja pozarządowa z Ostrowca Świętokrzyskiego, złożyła do sanepidu zawiadomienie o ukaranie uczestników tego nabożeństwa . Według zgłaszających naruszono obowiązujące przepisy sanitarne związane z epidemią koronawirusa.

Według "Unii Młodych" naraziło to osoby przebywające w kościele na ewentualne zarażenie wirusem SARS-CoV-2. We wniosku przekazano, że niedopuszczalne jest przebywanie w świątyniach kultu religijnego bez zakrywania ust oraz nosa.

Zdaniem Forum "Unii Młodych" osoby, które pełnią funkcje publiczne swym przykładem winny wskazywać prawidłowe i zgodne z prawem działanie. Dlatego też sprawę zgłosili oni do sanepidu. Postępowanie wciąż się jednak przedłuża. Portal onet.pl dowiedział się, dlaczego tak jest.

Sanepid w Starachowicach nie wydał jeszcze decyzji

Wcześniej sanepid w Starachowicach przekazał, ze decyzja zapadnie w ciągu dwóch tygodni. Później poinformowano, że zajmie to jednak miesiąc. Sprawy jednak nadal nie wyjaśniono.

Z informacji portalu wynika, że wiele osób, które wzięły udział we wspomnianym wcześniej nabożeństwie, nadal nie złożyło swoich wyjaśnień.

Odpowiedź do sanepidu miała odesłać tylko posłanka Agata Wojtyszek. Przekazała ona służbom sanitarnym, że w trakcie nabożeństwa nie doszło do złamania obowiązujących zasad. Wyjaśnień w tej sprawie nadal nie złożyli księża parafii oraz inni politycy, którzy wzięli udział we mszy - przekazał serwis.