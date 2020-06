Jarosław Gowin złożył zawiadomienie do CBA. Chodzi o spółki związane z Łukaszem Szumowskim

Jarosław Gowin złożył zawiadomienie do CBA

"Proszę o podjęcie czynności mających na celu (…) zbadanie, czy przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć z grupy BRIdge nie doszło do zachowań i zdarzeń o charakterze korupcyjnym" - czytamy w opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą" fragmencie pisma Jarosława Gowina do szefa CBA .

Szczególną uwagę zwraca data, którą zostało opatrzone pismo ówczesnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pół roku później, 24 listopada 2016 roku powoła on Łukasza Szumowskiego na stanowisko wiceministra w resorcie nauki.

Jarosław Gowin a kontrola spółek związanych z Łukaszem Szumowskim

W ramach programu BRIdge Classic do NCBiR złożono 74 wnioski. Grant trafił tylko do spółki Simplicardiac, w której udziały ma spółka Szumowski Investments. Ta należy obecnie do brata i żony Łukasza Szumowskiego.